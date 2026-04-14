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Ritter confirma respaldo de Branko Marinkovic en la recta final del balotaje

A pocos días del balotaje, Ritter busca consolidar el voto mediante alianzas estratégicas con figuras políticas de la región. Confirmó que Branko se sumó al 'Sueño cruceño". 

Red Uno de Bolivia

14/04/2026 10:07

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En la recta final de la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta para la Gobernación de Santa Cruz, el candidato por Santa Cruz Para Todos (SCPT), Otto Ritter, confirmó que en las últimas horas recibió el respaldo del senador y excandidato Branko Marinkovic.

La confirmación se dio durante una entrevista en el programa El Mañanero, donde Ritter señaló que en su recorrido por las provincias ha sumado diversos apoyos ciudadanos y políticos, entre ellos el de Marinkovic.

“Anoche Branko, mi amigo Branko Marinkovic, se subió al sueño cruceño. Estuvimos conversando, ya lo habíamos hecho varias veces; siempre ha sido mi amigo, yo he sido su abogado, eso nos fortalece”, afirmó.

El candidato también difundió en su cuenta de Facebook una fotografía junto a Marinkovic, acompañada del mensaje: “Con mi amigo @brankoscz. El sueño cruceño avanza y es de todos”.

Santa Cruz acudirá a las urnas el próximo 19 de abril para elegir a su nuevo gobernador. Otto Ritter y JP Velasco disputan el cargo tras haber obtenido los dos primeros lugares en la primera vuelta electoral.

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