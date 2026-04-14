Ritter confirma respaldo de Branko Marinkovic en la recta final del balotaje

En la recta final de la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta para la Gobernación de Santa Cruz, el candidato por Santa Cruz Para Todos (SCPT), Otto Ritter, confirmó que en las últimas horas recibió el respaldo del senador y excandidato Branko Marinkovic.

La confirmación se dio durante una entrevista en el programa El Mañanero, donde Ritter señaló que en su recorrido por las provincias ha sumado diversos apoyos ciudadanos y políticos, entre ellos el de Marinkovic.

“Anoche Branko, mi amigo Branko Marinkovic, se subió al sueño cruceño. Estuvimos conversando, ya lo habíamos hecho varias veces; siempre ha sido mi amigo, yo he sido su abogado, eso nos fortalece”, afirmó.

El candidato también difundió en su cuenta de Facebook una fotografía junto a Marinkovic, acompañada del mensaje: “Con mi amigo @brankoscz. El sueño cruceño avanza y es de todos”.

Santa Cruz acudirá a las urnas el próximo 19 de abril para elegir a su nuevo gobernador. Otto Ritter y JP Velasco disputan el cargo tras haber obtenido los dos primeros lugares en la primera vuelta electoral.

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