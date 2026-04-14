Ritter defiende su plan “El sueño cruceño” y alista cierre de campaña en Puerto Quijarro

Otto Ritter, candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Santa Cruz Para Todos (SCPT), defendió su plan de gobierno denominado “El sueño cruceño”, al asegurar que responde a las principales necesidades del departamento.

El candidato señaló que las demandas de la población están centradas principalmente en servicios básicos e infraestructura. “En las comunidades piden caminos, agua y electricidad, y en última instancia demandan salud”, indicó.

En el ámbito económico, Ritter planteó la creación de regalías mineras a partir de la explotación del precámbrico, además de la implementación de dos nuevos impuestos: uno al vicio y otro a la coca.

Confirma adhesión de Branko

Por otra parte, durante la entrevista con el programa El Mañanero, Ritter confirmó que el senador y excandidato Branko Marinkovic decidió adherirse a su propuesta política.

“Mi amigo Branko se subió al sueño cruceño. Ya habíamos conversado varias veces, yo he sido su abogado, eso nos fortalece”, afirmó.

Ritter informó que su cierre de campaña se realizará este miércoles en Puerto Quijarro.

Este domingo 19 de abril en Santa Cruz se desarrollará la segunda vuelta por las elecciones a la Gobernación de Santa Cruz, JP Velasco y Otto Ritter son los dos candidatos que van al balotaje.

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