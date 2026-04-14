Sin prórroga: vence hoy el plazo para excusarse como jurado electoral

Este martes 14 de abril es el último día para que las personas designadas como jurados electorales presenten sus excusas, en caso de no poder cumplir esta función durante la segunda vuelta para la elección de gobernador, programada para el 19 de abril.

Las autoridades electorales recordaron que este trámite es obligatorio dentro del plazo establecido. Quienes no asistan sin justificación podrían enfrentar sanciones, por lo que se insta a la ciudadanía a actuar de inmediato.

Las excusas pueden presentarse de manera presencial en las oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz o a través de la plataforma digital del Órgano Electoral:

https://plataformaciudadanos.oep.org.bo

El presidente del TED, Marco Monasterio, informó que ya se coordinan las acciones finales junto al Tribunal Supremo Electoral para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

“Estamos organizando todas las actividades técnicas con el objetivo de asegurar un cómputo eficiente y rápido, para que la ciudadanía conozca los resultados oficiales en el menor tiempo posible”, señaló.

Asimismo, recordó que la normativa establece un plazo de siete días desde la publicación de la lista de jurados para presentar excusas, periodo que concluye hoy sin prórroga.

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