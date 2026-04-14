La impresionante instalación combina arte y tecnología, ofreciendo una experiencia sensorial única que sorprende a miles de pasajeros cada día.
14/04/2026 9:53
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Un inesperado protagonista se roba todas las miradas en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong: un gigante felino que, con movimientos suaves y un sorprendente realismo, transforma la rutina de los viajeros en un momento memorable.
La instalación, que simula el comportamiento de un gato real, mueve delicadamente sus orejas y su cola, mientras emite un ronroneo que añade una dimensión sensorial a la experiencia. El resultado es una escena que mezcla asombro, ternura y curiosidad en plena terminal aérea.
Más que una simple atracción, esta figura simboliza la fusión entre arte, innovación y cultura, convirtiendo un espacio de tránsito en un punto de encuentro con lo inesperado. Pasajeros de todas partes del mundo se detienen, fotografían y comparten el momento, haciendo del felino un fenómeno viral.
En medio del ritmo acelerado de los viajes, este gato gigante logra algo poco común: detener el tiempo por unos segundos y provocar sonrisas antes de despegar.
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