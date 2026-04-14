¿Eres jurado electoral? Así puedes presentar tu excusa paso a paso

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la Plataforma Ciudadana Electoral para que las juradas y jurados electorales puedan presentar sus excusas de forma virtual, en caso de no poder cumplir esta función durante la segunda vuelta de las elecciones subnacionales.

Paso a paso para excusarte online

Ingresa a la plataforma:

https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo Crea tu cuenta:

Debes estar registrado en el padrón biométrico y contar con un correo electrónico activo. Inicia sesión:

Accede con tus datos una vez creada la cuenta. Llena la solicitud de excusa:

Completa el formulario con tus datos personales y el motivo de tu excusa. Adjunta respaldo:

Sube los documentos que justifiquen tu solicitud (según la causal). Envía tu trámite:

Una vez enviado, recibirás la respuesta en tu correo electrónico registrado.

Otras formas de realizar el trámite

Además de la vía digital, también puedes presentar tu excusa:

De forma presencial: en la Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral Departamental (TED).

En zonas rurales: ante la notaria o notario electoral asignado, quien remitirá la documentación al TED en un plazo máximo de 48 horas.

¿Quiénes pueden excusarse?

Las causales están establecidas en la normativa electoral vigente y deben estar debidamente documentadas para su validación.

Un rol clave

Los jurados electorales son la máxima autoridad en cada mesa de sufragio, responsables de su organización y funcionamiento durante la jornada electoral.

Las autoridades recuerdan que quienes no presenten su excusa dentro del plazo y no cumplan con su función podrán ser sancionados, conforme a la normativa electoral vigente.

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