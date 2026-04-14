La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó sobre avances en la investigación de un violento atraco ocurrido el pasado 5 de abril en la zona sur de Cochabamba, donde una pareja fue despojada de más de 300.000 bolivianos bajo la modalidad de una falsa venta de maquinaria minera.

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, explicó que el hecho se registró cerca de las 16:00 en la zona de Molle Molle, cuando las víctimas contactaron por redes sociales a una mujer que ofrecía equipos para minería, como una compresora y otros artefactos. Tras acordar una reunión, la sospechosa les consultó previamente si contaban con el dinero, y tras recibir una respuesta afirmativa, coordinó el encuentro.

Según las investigaciones, antes de la cita se observó el cruce de un vehículo rojo con otro negro. Posteriormente, las víctimas llegaron en un motorizado amarillo y tomaron contacto con la mujer, quien simuló no encontrar las llaves del lugar donde supuestamente estaban los equipos. En ese momento aparecieron dos cómplices, quienes, armados, encañonaron a las víctimas y les robaron el dinero para luego darse a la fuga.

Las pesquisas permitieron identificar el vehículo negro implicado en el hecho, el cual ya generaba sospechas en otro caso. En un operativo, la Policía interceptó el motorizado y aprehendió a Sergio L., quien admitió su participación en el robo agravado.

Otros detalles del caso

Por su parte, el comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, indicó que el sospechoso fue inicialmente interceptado portando sustancias controladas, por lo que fue derivado a dependencias de narcóticos, lo que permitió avanzar en su identificación y posterior vinculación con el atraco.

Las autoridades también señalaron que este caso podría estar relacionado con un hecho violento registrado el 28 de marzo en Sacaba, en el restaurante Sasón Sacabeño, donde se produjo un intento de asesinato con disparos de arma de fuego. En ese incidente, un vehículo rojo con características similares fue utilizado para la fuga de los atacantes.

Aunque la víctima de ese hecho desistió de la denuncia, la Policía continuó la investigación de oficio y detectó coincidencias en los vehículos y las personas involucradas en ambos casos.

Finalmente, Vera confirmó que la aprehensión del sospechoso permitió obtener información relevante que está siendo procesada, con el objetivo de dar con el paradero del resto de los implicados en esta organización delictiva.



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