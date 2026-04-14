Policía confirma aprehensión de un implicado en violento atraco de 300 mil bolivianos en Cochabamba

El Comandante Departamental de la Policía, Alejandro Basto, informó sobre los avances en la investigación del violento asalto ocurrido el pasado 5 de abril en el barrio Magisterio (zona de Candelaria), donde una pareja fue despojada de 310.000 bolivianos bajo la modalidad de una transacción falsa de maquinaria minera.

Un nexo clave tras las rejas

En un operativo de inteligencia liderado por la FELCC, la policía logró la aprehensión de uno de los presuntos involucrados. Según detalló el Comandante Basto, el sujeto fue interceptado en su vehículo portando sustancias controladas, hecho por el cual fue derivado inicialmente a dependencias de narcóticos.

"Hay una persona aprehendida; si bien (la captura) se dio por el tema de sustancias controladas, nos sirve porque ya tenemos a un individuo que nos va a llevar a realizar una investigación transparente. Ya estamos trabajando en los vínculos que tiene con el delito de robo agravado", afirmó el jefe policial.

Garantía de transparencia a las víctimas

Ante la gravedad del hecho, el Comandante Basto mantuvo una reunión personal con las víctimas para asegurarles que no habrá impunidad. El objetivo es desvirtuar cualquier desconfianza hacia la institución y cumplir con las instrucciones de la Comandancia General.

"Me he reunido hoy con ellos para darles la tranquilidad de que la Policía Boliviana va a realizar la investigación como tiene que ser", enfatizó Basto, evitando dar mayores detalles para no entorpecer los operativos que buscan dar con el resto de la banda.

El violento asalto registrado en video

El crimen, que quedó grabado íntegramente por cámaras de seguridad vecinales, fue ejecutado con extrema frialdad. Las víctimas habían reunido el dinero mediante préstamos y la venta de su propio vehículo para adquirir equipos de minería. Los delincuentes los citaron en una zona alejada y poco transitada para concretar la supuesta venta.

El modus operandi:

La emboscada: Mientras la víctima en su auto verde conversaba con los supuestos vendedores (en un auto rojo), dos cómplices aparecieron a pie. La violencia: Los sujetos encañonaron al conductor y a su esposa. "Mi esposa estaba forcejeando y yo, al ver que el hombre levantaba el pestillo de la pistola, pensé que podrían dispararle", relató el afectado. La fuga: Tras arrebatar los 310.000 bolivianos, los asaltantes saltaron al vehículo rojo de los "vendedores" y huyeron del lugar con el botín.

La policía continúa con el rastrillaje del segundo vehículo involucrado (color negro) y la identificación de los demás cómplices, basándose en el flujo de información que proporcione el primer aprehendido.

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