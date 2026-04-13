Un hombre denunció haber sido víctima de un violento atraco de 300 mil bolivianos en la ciudad de Cochabamba, luego de ser citado mediante el engaño de una supuesta transacción para la compra de maquinaria pesada destinada a la minería. El hecho ocurrió el pasado 5 de abril en la OTB Magisterio, en la zona de Candelaria, al sur de la ciudad.

De acuerdo con la denuncia, la víctima había acordado la compra del equipo y fue convocada al lugar para concretar el pago y el supuesto retiro de la maquinaria. Sin embargo, la operación resultó ser una trampa previamente planificada.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento del hecho. En las grabaciones se observa cómo dos vehículos, uno rojo y otro amarillo, llegan y se estacionan en la zona. El afectado relató que los delincuentes se encontraban en el vehículo rojo, desde donde una mujer descendió y tocó la puerta de una vivienda cercana, acción que habría sido utilizada como distracción.

Segundos después, según la versión de la víctima, aparecen otros sujetos que sacan un arma de fuego y lo encañonan para consumar el atraco, aprovechando la coordinación con los cómplices. Tras cometer el robo, los implicados huyeron del lugar con rumbo desconocido.

La denuncia fue formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que ya inició las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la inseguridad en el sector y solicitaron mayor presencia policial y patrullajes constantes, señalando que no sería la primera vez que se registran hechos delictivos similares en el área.

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