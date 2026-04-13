¡Terrible! Cinco perros caen desde distribuidor en El Alto, dos fallecieron

Un hecho impactante se registró el fin de semana en el sector del distribuidor de Río Seco, en la ciudad de El Alto, donde cinco canes cayeron desde una altura aproximada de 15 metros, dejando como saldo dos animales fallecidos y varios heridos.

De acuerdo con los reportes, los perros habrían estado persiguiendo a una hembra en celo, lo que provocó que uno de ellos se precipitara al vacío y los demás lo siguieran por instinto.

“Aproximadamente unos 15 metros debe ser la caída. Dos fallecieron y otros resultaron afectados”, informaron desde Zoonosis.

Uno de los canes fue rescatado y se encuentra bajo atención médica, mientras que otros dos huyeron del lugar presumiblemente heridos tras el impacto.

El caso generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes denunciaron la ausencia de barandas de seguridad en el distribuidor, situación que —advierten— no solo pone en riesgo a animales, sino también a peatones.

“Estamos pidiendo que se coloquen barandas porque es muy peligroso. Los vehículos pasan sin control y cualquiera puede caer”, manifestó una comerciante del sector.

Personal de Zoonosis inició una investigación para determinar responsabilidades, incluyendo posibles sanciones a los dueños de los animales. Asimismo, no se descarta evaluar la responsabilidad de la Alcaldía por la falta de medidas de seguridad en la infraestructura.

“Estamos investigando a los propietarios y también analizando si corresponde alguna acción por la ausencia de barandas en el lugar”, señalaron las autoridades.

El hecho ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad en esta vía altamente transitada, donde vecinos advierten que la falta de protección podría derivar en una tragedia mayor.

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