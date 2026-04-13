Intensa búsqueda: estos son los pilotos desaparecidos tras caída de aeronave

Una intensa operación de búsqueda se activó este lunes tras la desaparición de una aeronave privada en el departamento de Cochabamba, luego de perder contacto con los sistemas de control aéreo en pleno vuelo.

El avión, un Cessna Citation con matrícula CP-3243, era pilotado por el capitán Carlos Fernando Moyano Aguirre y el copiloto Julio César Sardan Villarroel, quienes eran los únicos ocupantes de la nave, según informes preliminares de autoridades.

La aeronave había despegado desde el aeropuerto de El Alto con destino a Santa Cruz, específicamente al aeropuerto de El Trompillo. Sin embargo, durante el trayecto, la tripulación dejó de responder a la torre de control, aunque su desplazamiento continuó siendo monitoreado por radar durante algunos minutos más.

Datos del portal Flightradar24 evidencian que el avión realizó maniobras inusuales al ingresar al espacio aéreo de Cochabamba, describiendo un patrón de vuelo circular en la zona norte del departamento. Posteriormente, la señal se perdió completamente alrededor de las 11:00, en una región boscosa del Trópico cochabambino.

El ministro de Obras Públicas, Mario Zamora, confirmó que no había pasajeros a bordo al momento del incidente, descartando versiones iniciales que señalaban la presencia de otras autoridades. Explicó que la aeronave había sido utilizada previamente en otro tramo, pero en este vuelo únicamente viajaban los dos pilotos.

Tras la desaparición, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, movilizando brigadas de rescate y equipos especializados hacia la zona donde se registró el último contacto. Las labores de rastrillaje se concentran en áreas de difícil acceso, lo que complica las tareas de localización.

Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de la aeronave ni de sus ocupantes, mientras crece la preocupación entre familiares y autoridades, que mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas de este hecho que mantiene en vilo al país.

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