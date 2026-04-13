Estas serían las personas que iban a bordo de la aeronave accidentada en Cochabamba

Cochabamba vive momentos de incertidumbre tras la desaparición y presunta caída de una aeronave privada la mañana de este lunes, luego de reportarse maniobras inusuales en el espacio aéreo del departamento.

El avión, identificado con matrícula CP-3243, era pilotado por el capitán Carlos “Cuqui” Moyano, acompañado del copiloto Julio Sardán, según informes preliminares. La aeronave había partido desde el aeropuerto de El Trompillo con destino a La Paz.

De acuerdo con datos del portal Flightradar24, que monitorea vuelos en tiempo real, el avión comenzó a describir trayectorias circulares una vez que ingresó al espacio aéreo cochabambino, lo que encendió las alertas.

Minutos después, se perdió toda comunicación con la torre de control. Versiones no oficiales señalan que la tripulación habría activado el modo de seguridad, además de enfrentar una posible falta de oxígeno en cabina, lo que habría derivado en una situación crítica.

Según reportes iniciales, la aeronave presentó dificultades cuando intentaba aterrizar en Cochabamba. Esto habría obligado a los pilotos a sobrevolar la zona con el objetivo de reducir combustible antes de un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la maniobra no se concretó y terminó precipitándose a tierra, presuntamente a unos 79 kilómetros al norte de Villa Tunari.

“El avión estaba con piloto y copiloto. Al parecer tuvo un percance cuando se disponía a aterrizar y comenzó a dar vueltas para consumir combustible, pero finalmente se precipitó”, informó una autoridad del área, quien además indicó que equipos de la Fuerza Aérea Boliviana ya se movilizan hacia la zona.

Las labores de búsqueda y rescate continúan, mientras las autoridades esperan confirmar la ubicación exacta del siniestro y las condiciones en que se encuentran los tripulantes.

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