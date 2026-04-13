“Yo puse mi ollita para hacerme café”: adulto mayor relata cómo comenzó el incendio en su vivienda

Un incendio registrado la mañana de este lunes en una vivienda del barrio 4 de Noviembre, en la calle 6, generó momentos de tensión y alarma entre los vecinos, quienes reaccionaron de inmediato ante la presencia de una densa humareda que salía del inmueble.

El propietario del domicilio, un adulto mayor, relató que el hecho se habría originado en la cocina mientras intentaba preparar café, aunque aseguró no haber notado nada inusual en ese momento.

“Yo puse una ollita para hacerme café, pero no había nada que haga fuego. Después mi hija me avisó que estaba ardiendo. Creo que una manguera de la cocina pudo haber provocado el incendio”, explicó aún consternado.

Ante la emergencia, los vecinos del sector no dudaron en organizarse rápidamente y colaborar con baldes de agua y mangueras, intentando contener las llamas mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia. La rápida acción comunitaria evitó que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

Minutos después, efectivos de bomberos voluntarios y de la Policía llegaron al lugar, logrando controlar el incendio e ingresar al inmueble para sofocar por completo las llamas. Asimismo, rescataron algunas pertenencias que no fueron alcanzadas por el fuego.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque sí importantes daños materiales en el interior de la vivienda.

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