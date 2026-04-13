Incendio en vivienda del barrio 4 de Noviembre moviliza a bomberos y vecinos

Un incendio registrado la mañana de este lunes en una vivienda del barrio 4 de Noviembre, específicamente en la calle 6, generó momentos de alarma entre los vecinos, quienes salieron rápidamente a intentar sofocar las llamas mientras aguardaban la llegada de los equipos de emergencia.

Según reportes desde el lugar, una densa humareda alertó a los residentes del sector, quienes no dudaron en organizarse para colaborar con baldes de agua y mangueras, en un esfuerzo conjunto por contener el fuego y evitar su propagación a viviendas cercanas.

Minutos después, efectivos de bomberos voluntarios y de la Policía llegaron al sitio e ingresaron al inmueble afectado para controlar el incendio, además de rescatar algunas pertenencias que no fueron alcanzadas por las llamas.

El propietario del domicilio relató que el hecho se habría originado en la cocina mientras intentaba preparar café.

“Yo puse una ollita para hacerme café, pero no había nada que haga fuego. Después mi hija me avisó que estaba ardiendo. Creo que una manguera de la cocina pudo haber provocado el incendio”, explicó.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque sí importantes daños materiales en el interior del inmueble.

Vecinos destacaron la importancia de la solidaridad en este tipo de situaciones.

“No podemos ser indiferentes, todos debemos apoyarnos. Aquí todos han ayudado con lo que tenían”, señaló una vecina, resaltando la acción de un joven que incluso ingresó al domicilio para colaborar.

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