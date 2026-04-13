Comerciantes del Mutualista mantienen vigilia en la Quinta Municipal y exigen frenar entrega de documentos a los Crapuzzi

Los comerciantes del mercado Mutualista mantienen una vigilia permanente en la Quinta Municipal para exigir al alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, que no entregue la documentación de los predios del centro de abasto a la familia Crapuzzi.

La protesta se desarrolla en medio de un fuerte resguardo de seguridad instalado por el municipio, con presencia de gendarmes en el interior de la Quinta Municipal, luego de las movilizaciones protagonizadas por los comerciantes la pasada semana.

Los movilizados esperan la revisión jurídica del caso prevista para este lunes 13 de abril en el Tribunal Departamental de Justicia, instancia que consideran clave para definir el futuro del conflicto por la propiedad de los terrenos del Mutualista.

“Vamos a continuar con la vigilia todos los días que nos convoquen nuestros dirigentes, porque esta pelea es por el bien común de todos y para defender nuestras fuentes de trabajo”, manifestó uno de los comerciantes presentes en la protesta.

Los gremiales sostienen que defenderán sus puestos de trabajo y recuerdan que muchas familias llevan décadas trabajando en el mercado, incluso desde generaciones anteriores.

La pasada semana, como parte de sus medidas de presión, los comerciantes bloquearon el cuarto anillo en ambos sentidos para exigir al burgomaestre que no avance con la entrega de la documentación.

La vigilia continúa mientras más comerciantes llegan hasta la Quinta Municipal para reforzar la protesta.

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