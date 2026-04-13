¿Qué se tratará en el Gran Debate? Los 6 ejes que definirán el futuro de Santa Cruz

El departamento de Santa Cruz vive hoy una jornada política fundamental para el ejercicio democrático regional. Los aspirantes a la Gobernación se preparan para exponer sus visiones de desarrollo en un encuentro cara a cara.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) ha ratificado la organización de este evento para este sábado 12 de abril. La cita busca fortalecer el voto informado de los ciudadanos a pocos días de la asistencia a las urnas.

Ejes estratégicos para la gestión

El contenido del debate se ha estructurado sobre pilares fundamentales que responden a las necesidades actuales del departamento. Los candidatos deberán presentar soluciones técnicas y viables para los siguientes temas:

Economía y finanzas: Estrategias para la reactivación y estabilidad del presupuesto departamental.

Salud y Educación: Planes para el fortalecimiento del sistema hospitalario y la formación académica.

Infraestructura y Conectividad: Proyectos para la red vial y la modernización de los caminos rurales.

Desarrollo Productivo: Políticas de fomento para el sector agroindustrial y emprendedor.

Pacto Fiscal y Seguridad Jurídica: Posturas sobre la distribución de recursos y el respeto a la propiedad.

Medio Ambiente: Acciones para la preservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

Reglas de juego y comportamiento

El órgano electoral ha establecido un código de conducta riguroso para garantizar el orden durante la discusión. Se ha prohibido estrictamente el uso de lenguaje ofensivo, discriminatorio o cualquier alusión a la vida privada de los participantes.

Ambos postulantes han firmado compromisos previos para respetar estas disposiciones técnicas y éticas. El objetivo final es evitar la propaganda distractora y centrar el diálogo exclusivamente en las propuestas de gestión.

Horarios y plataformas de transmisión

La transmisión oficial iniciará puntualmente a las 21:00 horas a través de la señal nacional de Red Uno. Esta cobertura integral permitirá que el mensaje de los candidatos llegue a cada rincón del territorio nacional.

Además de la televisión abierta, el encuentro estará disponible en tiempo real en el portal web reduno.com.bo. Las redes sociales oficiales del medio también actuarán como ventanas digitales para la interacción ciudadana.

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