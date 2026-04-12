TED alista maletas electorales y define despliegue para comicios en Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz iniciará la conformación de la cadena logística para los próximos comicios entre lunes y martes. Según informó la vocal Yajaira San Martín, en estas fechas se ejecutará "toda la línea de producción del armado con respecto al armado de las maletas electorales".

Cronograma de despliegue territorial

La estrategia de transporte está diseñada para cubrir primero las áreas de difícil acceso, comenzando el miércoles y jueves en las zonas rurales. En contraste, San Martín precisó que " en las zonas más cercanas de la ciudad será el día sábado y primeras horas de la mañana del día de la elección".

La transparencia del proceso dependerá del compromiso de los partidos políticos para supervisar el conteo en los recintos habilitados. La autoridad recordó que existen "alrededor de 9 mil mesas de sufragio en las cuales se precisa la garantía de los delegados de las distintas organizaciones políticas".

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