TED Santa Cruz exhorta a evitar la violencia y priorizar el respeto en campaña electoral.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz emitió un pronunciamiento en el marco de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, en el que exhorta a actores políticos a desarrollar una campaña en un ambiente de respeto, tolerancia y pluralismo.

A través de un comunicado, la institución rechazó de forma categórica los ataques personales, el discurso de odio y cualquier forma de violencia política, especialmente aquella dirigida contra mujeres candidatas.

Llamado al respeto

El TED advirtió que este tipo de prácticas no solo afecta a los postulantes, sino que también deteriora la democracia y dificulta el diálogo político.

En ese sentido, pidió que la contienda electoral se centre en la presentación de propuestas y el debate de ideas, priorizando el bienestar de la ciudadanía.

Marco normativo vigente

La entidad recordó que está en plena vigencia el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral, así como la Ley del Régimen Electoral, por lo que instó a las organizaciones políticas a cumplir estrictamente la normativa.

El pronunciamiento se da en la recta final hacia la jornada electoral, en un contexto en el que se busca garantizar un proceso transparente y sin confrontación.

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