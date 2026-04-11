TED Santa Cruz exhorta a evitar la violencia y priorizar el respeto en campaña electoral.

La institución instó a candidatos y militantes a respetar el proceso y evitar discursos de odio en la contienda.
11/04/2026 17:58
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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz emitió un pronunciamiento en el marco de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, en el que exhorta a actores políticos a desarrollar una campaña en un ambiente de respeto, tolerancia y pluralismo.
A través de un comunicado, la institución rechazó de forma categórica los ataques personales, el discurso de odio y cualquier forma de violencia política, especialmente aquella dirigida contra mujeres candidatas.
Llamado al respeto
El TED advirtió que este tipo de prácticas no solo afecta a los postulantes, sino que también deteriora la democracia y dificulta el diálogo político.
En ese sentido, pidió que la contienda electoral se centre en la presentación de propuestas y el debate de ideas, priorizando el bienestar de la ciudadanía.
Marco normativo vigente
La entidad recordó que está en plena vigencia el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral, así como la Ley del Régimen Electoral, por lo que instó a las organizaciones políticas a cumplir estrictamente la normativa.
El pronunciamiento se da en la recta final hacia la jornada electoral, en un contexto en el que se busca garantizar un proceso transparente y sin confrontación.
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