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Política

Legisladores denuncian lujos en terminales aéreas presidenciales y apuntan a posible malversación

Ambientes con camas king size y áreas exclusivas generan cuestionamientos sobre uso de recursos públicos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

11/04/2026 17:46

Terminal presidencial de Viru Viru. Foto: Ministerio de Obras Públicas.
Santa Cruz

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Legisladores denunciaron la existencia de presuntos lujos y despilfarros en instalaciones aéreas presidenciales, tanto en Santa Cruz como en La Paz, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos durante anteriores gestiones.

Las observaciones surgieron tras revelarse que en el hangar presidencial de El Alto y en la terminal aérea presidencial cruceña existirían ambientes exclusivos con comodidades poco habituales.

“Nadie en el pueblo tiene hangares especiales, camas king size, bares en cada piso”, cuestionaron.

El diputado Alejandro Reyes afirmó que estos hallazgos podrían evidenciar una presunta malversación de recursos.

“Es una muestra clara de los placeres y la malversación de los recursos que hacía Evo Morales”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Edgar Rojas respaldó la decisión del presidente Rodrigo Paz de habilitar la terminal aérea presidencial en Santa Cruz para uso de la población, como una medida para dar funcionalidad a la infraestructura.

Las reacciones se dan luego de que el mandatario informara sobre la existencia de estos espacios de lujo en ambas instalaciones, lo que abrió el debate político sobre la inversión y destino de recursos en este tipo de obras.

El caso ha generado críticas desde distintos sectores, que exigen una revisión detallada y transparencia en el manejo de bienes estatales.

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