Al Nassr continúa firme en su camino hacia el título en la Saudi Pro League tras imponerse por 2-0 a Al Okhdood, en un encuentro donde volvió a aparecer Cristiano Ronaldo como figura determinante. El delantero portugués abrió el marcador y sigue consolidándose como uno de los protagonistas del campeonato.

El conjunto dirigido por Jorge Jesús mostró solidez y control durante todo el partido, manejando los tiempos sin mayores sobresaltos. Ronaldo fue el encargado de encaminar el triunfo con su tanto, alcanzando así las 24 anotaciones en el torneo, acercándose al liderato de goleo. Poco después, João Félix amplió la diferencia para asegurar una victoria que nunca estuvo en riesgo.

El dominio de Al Nassr fue evidente de principio a fin, generando varias ocasiones de peligro que no terminaron en gol gracias a la destacada actuación del arquero rival, Samuel Portugal. Aun así, el equipo amarillo confirmó su gran momento, sumando una racha impresionante de victorias consecutivas que lo posiciona como el principal candidato al título.

Sin embargo, el triunfo no estuvo exento de controversia. Ivan Toney, delantero del Al Ahli, cuestionó duramente el arbitraje tras el empate de su equipo, dejando entrever que ciertas decisiones favorecen al líder del campeonato. Sus declaraciones encendieron el debate al insinuar que existe un trato preferencial hacia Al Nassr en momentos clave de la temporada.

Mientras tanto, Al Nassr se mantiene en lo más alto de la tabla, ampliando su ventaja sobre sus perseguidores y dando pasos firmes hacia la consagración, en una recta final que promete tensión tanto dentro como fuera del campo.

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