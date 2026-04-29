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Cristiano anota su gol 970 y acerca a Al Nassr al título de liga

Con un nuevo tanto de la estrella portugués, el equipo saudí extendió su racha triunfal y se afianza como líder del campeonato.

EFE

29/04/2026 17:16

Cristiano Ronaldo festejando eufóricamente su tanto con el Al Nassr. Foto: redes sociales de Cristiano Ronaldo (Facebook).
Arabia Saudita.

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El delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó este miércoles el gol que abrió el partido en el que Al Nassr se impuso por 2-0 ante el Al Ahli, sumó su vigésima victoria consecutiva y se acercó un poco más a la consecución del título de la Liga de Arabia Saudí, que lidera con 79 puntos a falta de cinco jornadas.

Con su tanto a balón parado, que llegó con un cabezazo en el minuto 76 tras un saque de esquina que lanzó Joao Félix, el astro luso anotó el gol número 970 de su carrera deportiva y decantó a favor de su equipo un partido gris y con poco fútbol ante el Al Ahli, tercer clasificado en la liga y recién proclamado campeón de la Liga de Campeones asiática.

Ya en el último minuto del tiempo reglamentario, el jugador parisino Kingsley Coman, ex del Bayern de Múnich, hizo el segundo con un zapatazo desde dentro del área en una segunda jugada tras otro córner, cerrando la que es la vigésima victoria consecutiva de Al Nassr, la decimosexta seguida en la competición doméstica.

El cuadro que dirige el luso Jorge Jesús afianza así su liderazgo en la liga saudí, de la que es primer clasificado con 79 puntos, ocho por encima del Al-Hilal y con trece de ventaja sobre el Al Ahli, que es tercero. EFE
 

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