Adiós al azúcar y a la PlayStation: El chef de Cristiano Ronaldo revela su implacable "lista negra"

Muchos esperarían que la longevidad de Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años sigue compitiendo al máximo nivel en el Al-Nassr, fuera producto de superalimentos traídos de otro planeta o tecnología de Silicon Valley. Sin embargo, Giorgio Barone, el hombre que manejó su cocina entre 2018 y 2021, ha decidido romper el silencio para revelar una realidad mucho más cruda: la grandeza de CR7 se basa en lo que no come.

El azúcar es "veneno"

Para el delantero portugués, no existen los "permitidos". Según Barone, el azúcar está completamente erradicado de su vida. "No come comida chatarra. Nunca. Ni siquiera en vacaciones. Sin azúcar, ni siquiera en el café. El azúcar es un veneno para nuestro cuerpo", sentenció el chef en entrevista con el portal Covers.com. Esta regla se extiende a las gaseosas y cualquier bebida carbonatada.

Pero la lista de prohibiciones no termina ahí. Barone reveló que el futbolista ha eliminado por completo:

Harinas y derivados: Ni pasta, ni pan, ni alimentos procesados.

Arroz blanco: Sustituido estrictamente por arroz negro o rojo por su menor contenido de almidón.

Lácteos: El chef mantiene una postura firme contra la leche, calificándola como algo "contra la naturaleza" para los adultos.

La PlayStation: El enemigo silencioso

Más allá de la sartén, Barone señala un hábito que, según él, arruina la carrera de muchos futbolistas jóvenes: las sesiones nocturnas de videojuegos.

"Muchos jugadores tienen la mala costumbre de quedarse despiertos hasta tarde jugando a la PlayStation", explica.

Este hábito genera hambre a horas inadecuadas, lo que lleva a los atletas a consumir comida rápida a escondidas. En el caso de Ronaldo, la disciplina es distinta: cena extremadamente temprano para asegurar una digestión completa antes de dormir y jamás sacrifica sus horas de descanso por una consola.

Ayuno y "tanque vacío" antes de jugar

Una de las revelaciones más sorprendentes es el comportamiento de Ronaldo antes de los partidos. Mientras que la mayoría de los clubes obligan a sus jugadores a ingerir cargas de carbohidratos, Cristiano prefiere no comer antes de un encuentro. El portugués opta por llegar "liviano", confiando en su base nutricional previa y en los beneficios del ayuno intermitente para "purificar el cuerpo".

Un menú "aburrido" pero efectivo

Barone insiste en que no hace falta ser millonario para comer como el GOAT. La dieta de Ronaldo se basa en productos orgánicos simples: palta (aguacate), huevos, pollo, pescado y espinacas. Incluso confesó que el jugador es fanático del hígado, un órgano que el chef considera un "superalimento".

"El cuerpo humano es como un coche", concluye Barone. "Puedes tener el mejor coche del mundo, pero si le pones el combustible equivocado, va a tener problemas". Para Cristiano Ronaldo, ese combustible es la disciplina absoluta, una que no se detiene ni cuando el árbitro pita el final del partido.

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