Tome sus previsiones: cerrarán calles en La Paz por carrera pedestre este domingo

El corte será de 07:00 a 09:00 en el macrodistrito Centro. Autoridades recomiendan usar rutas alternas.
11/04/2026 16:15
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El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó el cierre temporal de vías este domingo 12 de abril, debido a la realización de una carrera pedestre organizada por la Unidad Educativa Antonio Díaz Villamil.
La restricción vehicular se aplicará entre las 07:00 y 09:00 en el macrodistrito Centro, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y el orden del tránsito.
Tramos afectados
El corte abarcará la avenida Busch, desde la plaza Villarroel hasta la avenida Brasil (carril de bajada), además de vías como:
Héroes del Pacífico
Bautista Saavedra
Corocoro
Indaburo
Pichincha
Batalla de Montenegro
Rutas alternas
Como alternativa, se recomienda circular por:
Calle Potosí
Avenida Busch (carril de subida)
Recomendaciones
Las autoridades pidieron a la población tomar previsiones, respetar la señalización y considerar rutas alternas para evitar congestionamientos.
Además, se informó que habrá personal desplegado para controlar el tránsito y resguardar la seguridad durante el evento, que busca promover el deporte y la vida saludable.
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