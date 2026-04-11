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Tome sus previsiones: cerrarán calles en La Paz por carrera pedestre este domingo

El corte será de 07:00 a 09:00 en el macrodistrito Centro. Autoridades recomiendan usar rutas alternas.

Red Uno de Bolivia

11/04/2026 16:15

La Paz: cerrarán vías este 12 de abril por carrera pedestre. Foto: imagen referencial.
La Paz, Bolivia

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El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó el cierre temporal de vías este domingo 12 de abril, debido a la realización de una carrera pedestre organizada por la Unidad Educativa Antonio Díaz Villamil.

La restricción vehicular se aplicará entre las 07:00 y 09:00 en el macrodistrito Centro, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y el orden del tránsito.

Tramos afectados

El corte abarcará la avenida Busch, desde la plaza Villarroel hasta la avenida Brasil (carril de bajada), además de vías como:

Héroes del Pacífico

Bautista Saavedra

Corocoro

Indaburo

Pichincha

Batalla de Montenegro

Rutas alternas

Como alternativa, se recomienda circular por:

Calle Potosí

Avenida Busch (carril de subida)

Recomendaciones

Las autoridades pidieron a la población tomar previsiones, respetar la señalización y considerar rutas alternas para evitar congestionamientos.

Además, se informó que habrá personal desplegado para controlar el tránsito y resguardar la seguridad durante el evento, que busca promover el deporte y la vida saludable.

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