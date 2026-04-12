Bolivia conmemora cada 12 de abril el Día de la Niña y del Niño, una fecha destinada a promover la protección y los derechos de la infancia. Su origen se remonta a 1955, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, cuando se instituyó oficialmente mediante decreto.

La decisión respondió a lineamientos internacionales impulsados tras la Declaración de Principios Universales del Niño, promovida por organismos como la OEA y UNICEF, que alentaron a los países a fijar una jornada dedicada a la niñez.

De “Día del Niño” a “Día de la Niña y del Niño”

En 2013, Bolivia actualizó esta conmemoración mediante la Ley 357, que reemplazó el nombre original para incluir de forma explícita a las niñas. El cambio buscó visibilizar sus derechos y promover la igualdad de género desde la infancia.

Mini entrada del Gran Poder, en donde los niños bailaron las danzas de nuestro país conmemorando el Día del Niño. FOTO/Francisco RIVEROS @APGNoticiasBo

Un día más allá de lo festivo

Aunque la fecha suele celebrarse con actividades recreativas y familiares, su propósito central es generar conciencia sobre los derechos fundamentales de niñas y niños.

La Constitución Política del Estado y la Ley 548 garantizan derechos como la salud, la educación, la identidad, la protección y el desarrollo integral, bajo el principio del interés superior del menor.

Estos son sus principales derechos:

Derecho a la Identidad: Derecho a un nombre propio, dos apellidos y a ser inscritos en el Registro Civil.

Derecho a la Educación y Juego: Acceso a educación de calidad y derecho al juego y esparcimiento.

Derecho a la Protección: Prohibición de violencia física, sexual o psicológica, incluyendo la protección contra el castigo corporal.

Derecho a la Participación: Libertad de expresión y participación activa en el ámbito familiar, escolar y comunitario.

Derecho a la Igualdad: No discriminación y derecho a un trato digno y respetuoso.

Derecho a la libertad de creencias: Ejercer sus creencias y religión.

Derecho a la Vida y Salud: Derecho a la salud física y mental, recibiendo prioridad en servicios públicos y privados.

Derecho a la Familia: a crecer en una familia de origen o, excepcionalmente, en una familia sustituta, en un entorno de afecto y seguridad.

Desafíos pendientes

A pesar de los avances normativos, persisten problemáticas como el trabajo infantil, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos, que afectan a miles de menores.

La conmemoración del 12 de abril busca también recordar la responsabilidad del Estado y la sociedad en garantizar condiciones dignas para la niñez.

Con información de Unicef

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