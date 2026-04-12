Dictan 180 días de cárcel en Palmasola para joven investigado por contenido infantil

En una acción coordinada, la Fiscalía General, la Policía Boliviana y la Defensoría de la Niñez desarticularon un punto crítico de almacenamiento de material de abuso contra menores. El fiscal de materia, Mijail Cavero, confirmó la captura de un hombre de entre 20 y 25 años tras un exitoso operativo que se extendió a nivel nacional.

Detención preventiva en Palmasola

La autoridad jurisdiccional determinó que el sospechoso sea recluido durante 180 días bajo detención preventiva en el centro penitenciario de Palmasola. “El aprehendido tenía contenido sexual infantil en almacenamiento masivo; el Ministerio Público va a seguir indagando para dar con los presuntos coautores”, señaló Cavero de forma tajante.

Las autoridades no descartan que este caso sea apenas la punta del iceberg de una estructura más compleja de distribución pornográfica infantil. La fiscalía mantiene el caso abierto bajo la sospecha de que existan cómplices o encubridores, enfatizando que no se detendrán hasta erradicar cualquier red de pedofilia vinculada al hecho.

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