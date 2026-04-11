Coachella 2026: ¿a qué hora se presenta Justin Bieber y dónde verlo en vivo?

El festival Coachella 2026 vive su segunda jornada con uno de los momentos más esperados: la presentación de Justin Bieber, quien encabeza el cartel como artista principal.

Según información del medio El Diario NY, el cantante subirá al escenario principal en horario nocturno, generando gran expectativa entre sus seguidores a nivel global.

Horario del show

El espectáculo de Bieber está programado para iniciar a las 11:25 p.m. (hora del Pacífico). Para otros husos horarios, su presentación será durante la madrugada:

12:25 a.m. (hora de la Montaña)

1:25 a.m. (hora Central)

2:25 a.m. (hora del Este)

El artista también repetirá su presentación en una segunda fecha dentro del festival.

¿Dónde verlo en vivo?

Como es habitual en Coachella, el show será transmitido en vivo a través del canal oficial del festival en YouTube, lo que permitirá que fans de distintos países puedan seguir el concierto en tiempo real.

Otros artistas en la jornada

La programación del día incluye a figuras reconocidas de la música internacional. Entre ellas destacan:

Addison Rae, con una presentación en el escenario principal

David Guetta, quien actuará en el escenario Quasar

Morat, banda colombiana que también forma parte del lineup

Una noche esperada

El regreso de Justin Bieber a un escenario de esta magnitud ha despertado el interés de millones de seguidores, conocidos como “Beliebers”, quienes esperan corear sus éxitos desde distintos puntos del mundo.

El festival continúa consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes a nivel global, con transmisiones que amplían su alcance más allá del público presencial.

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