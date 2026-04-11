Bush y Paz: la fotografía que revela un momento histórico poco conocido

En el año 1990, el mandatario boliviano Jaime Paz Zamora entregó una cruz de profundo valor familiar a su homólogo estadounidense, George H. W. Bush. Este obsequio no fue un simple presente diplomático, sino que llevaba consigo la condición de ser devuelto si un descendiente de la línea Paz alcanzaba el poder.

Una promesa que desafió al tiempo

Tras más de treinta años de custodia en el entorno de la familia Bush, la reliquia finalmente ha vuelto a manos de sus dueños originales en un acto de estricto honor. El cumplimiento de esta palabra se materializó con la llegada de Rodrigo Paz Pereira a la esfera pública, cerrando un ciclo histórico que permaneció latente durante tres décadas.

La difusión de las imágenes de este intercambio subraya la solidez de un compromiso que trascendió fronteras y administraciones políticas. Hoy, este gesto es recordado como un testimonio de fe y diplomacia personal, reafirmando que la palabra empeñada entre naciones conserva su peso institucional.

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