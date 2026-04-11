Joven escala un poste de luz y logra rescatar a una gaviota atrapada | VIDEO

Una tarde ordinaria en el Malecón de La Paz, México se transformó en el escenario de una proeza civil cuando un joven decidió intervenir para salvar a una gaviota atrapada. El ave permanecía atorada en la estructura superior de una luminaria, ante la mirada atónita de decenas de transeúntes que paseaban por la zona costera.

Vestido únicamente con ropa deportiva y sandalias, el rescatista improvisado demostró una agilidad sorprendente al escalar varios metros de altura sin equipo de protección. Una vez en la cima, el joven maniobró con cuidado sobre la lámpara para liberar al animal, logrando desprenderlo de la estructura metálica que lo mantenía prisionero.

Tras verificar brevemente el estado de salud del ave, el joven la lanzó hacia el suelo donde otros ciudadanos esperaban para recibirla y ponerla a salvo. El descenso se realizó sin contratiempos, culminando en una ovación cerrada por parte de los testigos que documentaron la insólita escena con sus teléfonos móviles.

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