Un entierro inusual en China generó polémica luego de que un hombre fuera sepultado junto a su automóvil Mercedes-Benz en la ciudad de Liaoyang, provincia de Liaoning.

El hecho quedó registrado en video y se difundió en redes sociales, donde se observa cómo una excavadora deposita el vehículo en una fosa antes de cubrirlo con tierra, presuntamente cumpliendo el último deseo del fallecido.

Debate legal y ambiental

El caso abrió un debate sobre la legalidad de este tipo de prácticas. El abogado Wang Peng señaló que la normativa funeraria en China promueve procedimientos “frugales y ecológicos”, por lo que este tipo de entierro podría contradecir esos principios.

Además, advirtió que podría implicar uso excesivo de terreno y un posible desperdicio de recursos, aspectos que podrían derivar en una investigación por parte de autoridades locales.

Propiedad y posibles sanciones

El especialista indicó que, si bien los familiares pueden disponer de los bienes del fallecido, deben respetar las regulaciones vigentes.

También mencionó que, en caso de detectarse irregularidades —como el uso de una matrícula falsa—, podrían aplicarse sanciones administrativas.

Un símbolo de riqueza

El vehículo enterrado era un Mercedes-Benz S450L con matrícula “8888”, número asociado a la fortuna y prosperidad en la cultura china, lo que ha reforzado la atención pública sobre el caso.

El episodio se suma a otros debates sobre prácticas funerarias y su impacto legal, cultural y ambiental en el país.

Mira la programación en Red Uno Play