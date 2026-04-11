Ministro de Defensa confirma que Bolivia rompió memorándum militar con Irán y que era vinculante

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas Gamarra, confirmó que Bolivia dejó sin efecto un memorándum de entendimiento de cooperación técnico-militar con Irán, firmado durante la anterior gestión, y aseguró que el documento tenía carácter vinculante.

La autoridad explicó que el acuerdo establecía un marco de cooperación en áreas como intercambio de información, asistencia técnica y formación militar, además de posibles proyectos conjuntos.

Según el contenido del memorándum, el objetivo era fortalecer la cooperación bilateral en defensa, bajo principios de respeto a la soberanía y no injerencia, en línea con la Carta de las Naciones Unidas.

El documento también contemplaba acciones para el fortalecimiento de la seguridad y vigilancia de fronteras, así como el desarrollo de capacidades técnicas entre ambos países.

Salinas indicó que el acuerdo abría la posibilidad de implementar iniciativas como el mantenimiento de equipos, capacitación especializada e incluso el desarrollo de aeronaves no tripuladas (drones) en territorio boliviano.

No obstante, aclaró que no existen registros de que estos proyectos se hayan concretado.

La ruptura del memorándum fue definida el 3 de diciembre de 2025, tras una evaluación política y estratégica del Ejecutivo.

“No nos servía. Bolivia debe priorizar relaciones con países vecinos y evitar involucrarse en tensiones geopolíticas ajenas”, afirmó el ministro.

La autoridad sostuvo que la decisión fue soberana y negó que responda a presiones externas. Añadió que Bolivia mantiene con Irán relaciones diplomáticas normales, sin acuerdos de carácter militar.

Con información del Ministerio de Defensa.

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