Delcy Rodríguez recuerda el golpe de Estado de 2002 y anuncia conmemoración a Hugo Chávez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recordó este sábado los hechos del golpe de Estado de abril de 2002 y anunció actividades en conmemoración del regreso de Hugo Chávez al poder.

Durante una transmisión por el canal estatal, la autoridad afirmó que el país recordará esa fecha como un momento clave de su historia reciente. “Todo 11 tiene su 13”, señaló, en referencia al retorno de Chávez tras ser depuesto temporalmente.

Conmemoración anunciada

Rodríguez indicó que el oficialismo prevé realizar actividades el próximo lunes, en alusión a lo que consideran el “rescate de la democracia”, tras el regreso del entonces presidente.

Además, instó a mantener viva la memoria histórica. “La historia debe ser memoria viva para que los pueblos puedan consolidar su camino de autodeterminación”, manifestó.

Postura del Gobierno

Por su parte, el canciller Yván Gil sostuvo que Chávez fue “secuestrado” durante el golpe y que en ese periodo se produjo un quiebre institucional.

Según la versión oficial, la movilización de ciudadanos y sectores militares permitió el retorno del mandatario en pocos días.

Contexto histórico

El 11 de abril de 2002, en medio de protestas y una crisis política, Chávez fue apartado del poder por un breve periodo. Durante ese tiempo, el empresario Pedro Carmona asumió la Presidencia.

Días después, el mandatario retomó el cargo tras una serie de movilizaciones y acciones militares, en uno de los episodios más recordados de la política venezolana reciente.

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