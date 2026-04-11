Accidente múltiple deja víctimas y heridos en la ruta Cochabamba–Santa Cruz

Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz, a la altura del kilómetro 72, en el sector de Colomi, dejando un saldo preliminar de al menos cinco personas fallecidas y cuatro heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho involucró a cuatro vehículos: dos vagonetas y dos camiones de alto tonelaje, que impactaron de frente en circunstancias que aún son investigadas.

“Se trata de un accidente múltiple que está en proceso de investigación”, informaron desde el lugar.

Equipos de Bomberos y personal paramédico se desplazaron hasta la zona para atender la emergencia, rescatar a las víctimas y trasladar a los heridos a centros médicos, varios de ellos derivados hacia el municipio de Sacaba.

El siniestro ocurrió en horas de la mañana y generó gran consternación, además de dificultades en la circulación vehicular en esta importante vía interdepartamental.

Las autoridades indicaron que la información aún es preliminar y no se descarta que el número de víctimas pueda variar conforme avancen las investigaciones y el trabajo de rescate en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play