TEMAS DE HOY:
Atraco surtidor camión Atraco a surtidor

27ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Así ocurrió el violento atraco a un surtidor de la Av. 2 de Agosto en Santa Cruz | VIDEO

Dos delincuentes armados llegaron a pie hasta el surtidor, encañonaron a trabajadores y clientes, y se llevaron más de Bs 7.000.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/04/2026 12:27

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Cámaras de seguridad captaron el momento de un violento atraco registrado en un surtidor ubicado sobre la avenida Dos de Agosto, a la altura del sexto anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según el reporte preliminar, dos hombres armados llegaron a pie hasta el lugar y sorprendieron a trabajadores y clientes que se encontraban cargando combustible. En las imágenes se observa cómo los antisociales apuntan con armas de fuego a las personas presentes mientras exigen la entrega del dinero.

Aprovechando que uno de los empleados atendía a un vehículo en una de las bombas, uno de los delincuentes ingresó rápidamente hasta el área donde se encontraba la recaudación y se apoderó de más de Bs 7.000 en efectivo.

Todo el atraco se registró en menos de 30 segundos, tiempo en el que los antisociales lograron concretar el robo y darse a la fuga.

Tras concretar el robo, ambos sujetos huyeron a pie del lugar. Sin embargo, durante la fuga, uno de los antisociales realizó un disparo intimidatorio para evitar ser perseguidos por los trabajadores, quienes detuvieron su reacción por temor a resultar heridos.

La Policía ya inició las investigaciones para identificar y dar con el paradero de los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD