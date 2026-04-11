Así ocurrió el violento atraco a un surtidor de la Av. 2 de Agosto en Santa Cruz | VIDEO

Dos delincuentes armados llegaron a pie hasta el surtidor, encañonaron a trabajadores y clientes, y se llevaron más de Bs 7.000.
11/04/2026 12:27
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Cámaras de seguridad captaron el momento de un violento atraco registrado en un surtidor ubicado sobre la avenida Dos de Agosto, a la altura del sexto anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Según el reporte preliminar, dos hombres armados llegaron a pie hasta el lugar y sorprendieron a trabajadores y clientes que se encontraban cargando combustible. En las imágenes se observa cómo los antisociales apuntan con armas de fuego a las personas presentes mientras exigen la entrega del dinero.
Aprovechando que uno de los empleados atendía a un vehículo en una de las bombas, uno de los delincuentes ingresó rápidamente hasta el área donde se encontraba la recaudación y se apoderó de más de Bs 7.000 en efectivo.
Todo el atraco se registró en menos de 30 segundos, tiempo en el que los antisociales lograron concretar el robo y darse a la fuga.
Tras concretar el robo, ambos sujetos huyeron a pie del lugar. Sin embargo, durante la fuga, uno de los antisociales realizó un disparo intimidatorio para evitar ser perseguidos por los trabajadores, quienes detuvieron su reacción por temor a resultar heridos.
La Policía ya inició las investigaciones para identificar y dar con el paradero de los responsables.
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