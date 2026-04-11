Yuji, el mono bebé que, como Punch, lucha por sobrevivir y conmueve en redes sociales | VIDEO

El Zoológico de Guadalajara ha captado la atención nacional e internacional anunciar el nacimiento y rescate de Yuji, un pequeño mono patas que enfrentó el rechazo de su progenitora. Esta situación ha obligado al equipo de expertos a activar un protocolo de crianza asistida para asegurar la integridad física del ejemplar.

Cuidados

Actualmente, el primate es atendido en las instalaciones del Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal bajo una vigilancia que no admite descansos. Con apenas 39 días de vida, el pequeño recibe una dieta rigurosa compuesta por cuatro tomas de leche enriquecida para fortalecer su desarrollo.

El personal veterinario ha integrado un peluche en el espacio de Yuji como una herramienta clave para su estabilidad emocional durante el crecimiento. Este objeto funciona como un sustituto materno temporal, brindando al animal la seguridad necesaria mientras se prepara para su vida social.



Un eco del fenómeno japonés

La historia de Yuji ha trazado paralelismos inevitables con Punch, el macaco japonés que se volvió viral por depender de un juguete de orangután. Ambos casos resaltan la vulnerabilidad de los primates primerizos en cautiverio y la complejidad de su instinto maternal.

No obstante, esta metodología de crianza no está exenta de controversia a nivel internacional debido a las posibles secuelas en el comportamiento animal. Organizaciones globales advierten que el aislamiento y la falta de contacto con su grupo natural podrían generar traumas profundos a largo plazo.

El camino hacia la integración

El objetivo final del Zoológico de Guadalajara es que Yuji logre una integración paulatina y exitosa con los demás integrantes de su especie. Por ahora, el público puede conocer de cerca este proceso que busca equilibrar la supervivencia biológica con el bienestar psicológico del primate.

Fuente: Infobae.

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