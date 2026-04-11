¿Necesitas dinero extra? Estas opciones pueden ayudarte a generar ingresos, según experto

En un contexto económico cambiante, cada vez más personas buscan generar ingresos extra para complementar su economía. Especialistas coinciden en que depender de una sola fuente ya no es suficiente y recomiendan diversificar para reducir riesgos.

El analista Jaime Bravo señaló que esta práctica permite mejorar la estabilidad financiera. “No pongas todos los huevos en una sola canasta, es fundamental diversificar para mitigar riesgos”, explicó.

Formas de generar ingresos

Existen varias alternativas adaptadas a distintos perfiles. Una de las más accesibles es ofrecer servicios independientes o freelance, como redacción, diseño, asesorías o trabajos técnicos.

También destaca la venta de productos mediante redes sociales o plataformas digitales, así como servicios locales como clases particulares, reparaciones o cuidado de personas.

Aprovechar lo que ya tienes

Bravo enfatiza el uso de activos improductivos, como viviendas, vehículos o bienes almacenados que pueden generar ingresos si se les da un uso adecuado.

“Son activos que tenemos, pero no generan ingresos y pueden convertirse en una oportunidad”, sostuvo.

Asimismo, las habilidades personales pueden transformarse en una fuente económica, desde cocina hasta servicios técnicos o formación.

Oportunidades digitales

El entorno digital amplía las opciones con la creación de contenido, cursos en línea y monetización en redes sociales.

Según datos de plataformas como Statista, estas alternativas han crecido de forma sostenida en los últimos años, especialmente entre jóvenes y trabajadores independientes.

Recomendaciones

Los especialistas sugieren evaluar el tiempo disponible, habilidades y nivel de inversión, además de evitar esquemas poco claros o promesas de ganancias rápidas.

También recomiendan iniciar sin esperar condiciones perfectas y reinvertir las ganancias para consolidar los emprendimientos.

“Lo primero es definir el negocio, luego planificar e iniciar de inmediato”, afirmó Bravo.

Generar ingresos extra se ha convertido en una herramienta para enfrentar escenarios económicos complejos y, al mismo tiempo, en una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades y proyectos a largo plazo.

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