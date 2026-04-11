Jugador desata caos en un vuelo y complica a más de mil pasajeros; podría ser sancionado

El futbolista Emiliano Endrizzi se vio envuelto en un insólito incidente durante un vuelo que partía desde Jujuy con destino a Buenos Aires, luego de realizar una expresión que activó de inmediato los protocolos de seguridad aeroportuaria.

El hecho ocurrió antes del despegue del vuelo FO5181 en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, cuando la situación obligó a la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que llevó adelante el procedimiento correspondiente para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Desde la aerolínea informaron que el episodio generó importantes consecuencias operativas, incluyendo demoras y cancelaciones que afectaron a más de 1200 pasajeros. Asimismo, señalaron que trabajan junto a autoridades del Gobierno de Jujuy debido a que se trata de un segundo incidente de este tipo en menos de 48 horas.

La empresa también dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales contra el responsable del hecho, al considerar que se trató de una conducta irresponsable con impacto directo en la operación aérea.

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