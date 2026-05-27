¡Fin del sueño! Always Ready cayó ante LDU y quedó eliminado de toda competencia internacional (3-2)

Always Ready se despidió de las competencias internacionales tras caer 3-2 ante Liga de Quito en condición de visitante, en un partido intenso y cambiante que terminó dejando al equipo boliviano sin opciones de continuar en torneos Conmebol.

El cuadro alteño mostró una de sus mejores versiones fuera de casa y logró competir de igual a igual frente al conjunto ecuatoriano en Quito. Enrique Triverio abrió el marcador para el “Millonario” a los 18 minutos y Fernando Nava volvió a darle ventaja parcial al equipo boliviano antes del descanso, alimentando la ilusión de cerrar la fase con una victoria.

Sin embargo, Liga de Quito reaccionó en el complemento y terminó remontando el encuentro gracias a la efectividad de Deyverson, autor de un doblete decisivo, además del tanto de Yerlin Quiñónez que permitió equilibrar el compromiso.

Always Ready luchó hasta el final, pero no pudo sostener el ritmo del conjunto ecuatoriano y terminó cerrando su campaña en el último lugar del Grupo G. El equipo boliviano quedó con tres unidades, lejos de la pelea por los octavos de final y también sin chances de acceder al repechaje de Copa Sudamericana.

Por su parte, Liga de Quito aseguró el primer puesto de la serie con 12 puntos, igualado con Mirassol, mientras que Lanús terminó tercero con nueve unidades.

El mediocampista boliviano Gabriel Villamil ingresó en Liga de Quito durante el primer tiempo y llegó a convertir un gol en el complemento, aunque la acción fue anulada por posición adelantada.

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