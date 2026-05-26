Suspenden actividades del día Mundial del desafío en La Paz por conflictos sociales

El Viceministerio de Deportes informó este martes la suspensión de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Desafío que estaban programadas para este miércoles 27 de mayo en la Plaza Villarroel de la ciudad de La Paz.

Comunicado del Viceministerio de deportes del Gobierno nacional.

La decisión fue asumida debido a los conflictos sociales que atraviesa actualmente el departamento paceño, según señala el comunicado emitido por la institución dependiente del Ministerio de Salud y Deportes.

Pese a la suspensión en La Paz, las autoridades aclararon que las actividades por el Día Mundial del Desafío se desarrollarán con normalidad en el resto del país, respetando los horarios establecidos en cada jurisdicción.

El comunicado fue difundido oficialmente este 26 de mayo y busca precautelar la seguridad de los participantes y de la población ante el contexto social que vive el departamento paceño.

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