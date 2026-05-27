Miguel Ángel Terceros sigue ganando protagonismo en el fútbol brasileño y esta vez celebró un momento inolvidable con Santos FC. El atacante boliviano anotó su primer gol oficial con el club paulista en la victoria 3-0 sobre Deportivo Cuenca, resultado que aseguró el pase del ‘Peixe’ a los playoffs de la Copa Sudamericana.

El futbolista nacional fue titular y volvió a destacar como uno de los hombres más desequilibrantes del equipo dirigido por Cuca, que nuevamente apostó por el talento del boliviano ante la ausencia de Neymar Jr.

El primer gol del compromiso llegó gracias a Gabigol, pero el gran momento de Miguelito apareció en el inicio del segundo tiempo. Tras recibir un pase de Álvaro Barreal, el boliviano encaró con velocidad hacia el área rival y sacó un potente remate-centro que terminó desviando el arquero Facundo Ferrero antes de ingresar al arco ecuatoriano.

La jugada fue celebrada por el propio Terceros como su primer tanto oficial con la camiseta del Santos, algo que también fue confirmado por las redes sociales del club brasileño, que felicitaron al jugador boliviano por su estreno goleador.

Miguelito incluso estuvo cerca de marcar un doblete, luego de convertir nuevamente en el complemento, aunque la acción fue anulada por el VAR debido a una posición adelantada previa.

El boliviano fue una de las grandes figuras del compromiso por su velocidad, movilidad y capacidad para conectar el juego ofensivo del equipo brasileño. Finalmente fue sustituido entre aplausos, después de una actuación que volvió a ilusionar a la hinchada del Santos.

Con la victoria, el ‘Peixe’ terminó segundo en el Grupo D y avanzó a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a uno de los equipos provenientes de la Copa Libertadores en busca del boleto a octavos de final.

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