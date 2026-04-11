Cocalero que propuso asilo para Evo fuera del Chapare, retornará a su chaco

El cocalero del trópico de Cochabamba, Elmer Lizarazu, afirmó que retornará a su chaco, pese a las amenazas y cuestionamientos surgidos tras sus declaraciones sobre la situación en la región.

Durante una entrevista, el productor aseguró que mantendrá su postura y continuará con su vida en el lugar donde ha trabajado desde siempre.

“Voy a retornar a mi chaco”

Lizarazu fue enfático al señalar que no abandonará su actividad ni su territorio.

“Voy a retornar a mi chaco porque soy un campesino que ha vivido desde nacimiento allí… voy a retornar a mi trabajo”, afirmó.

Asimismo, remarcó que nadie puede impedirle ejercer su derecho al trabajo ni permanecer en su propiedad.

Denuncia amenazas y mala interpretación

El cocalero indicó que, tras sus declaraciones, fue objeto de amenazas y acusaciones, las cuales calificó como falsas.

Explicó que su planteamiento fue realizado en el marco de su derecho a la libertad de expresión, aunque fue malinterpretado por algunos sectores.

Cuestiona a la dirigencia

Lizarazu también criticó a ciertos dirigentes, a quienes acusó de tomar decisiones sin consultar a las bases.

Señaló que será la base sindical la que determine su situación, y no decisiones individuales.

Advierte afectación económica en la región

El productor sostuvo que la situación actual en el trópico ha generado un desgaste económico en los sectores productivos.

Indicó que factores como la falta de proyectos, infraestructura y dificultades en la producción han afectado a los campesinos.

Defiende el trabajo del productor

Finalmente, Lizarazu aseguró que su prioridad es el bienestar de los productores y el desarrollo de la región.

“El compañero vive del trabajo de cada día”, señaló, al insistir en la necesidad de generar condiciones para mejorar la producción.

Pese al contexto de tensión, el cocalero reiteró que regresará a su chaco para continuar con sus actividades, reafirmando su vínculo con la tierra y su trabajo.

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