¿Qué pasó en la ruta Cochabamba–Santa Cruz? Esto se sabe del accidente

Un accidente múltiple se registró la mañana de este sábado en la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz, a la altura del sector Colomi, dejando un saldo actualizado de dos personas fallecidas y varios heridos.

Según reportes preliminares, el hecho involucró dos vagonetas y dos camiones de alto tonelaje, que colisionaron en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

Atención de la emergencia

Equipos de Bomberos y personal paramédico se trasladaron hasta el lugar para atender la emergencia, rescatar a las víctimas y trasladar a los heridos a centros médicos, algunos derivados hacia el municipio de Sacaba.

Desde el lugar se informó que el caso continúa en proceso de investigación para determinar las causas del siniestro.

Estado de uno de los heridos

Uno de los conductores, de 51 años, fue trasladado a la clínica Arévalo en Sacaba, donde ingresó con un politraumatismo.

De acuerdo con el reporte médico, presenta:

Fracturas costales

Lesiones faciales

Fractura desplazada de fémur

El paciente se encuentra estable, aunque requiere una intervención quirúrgica, por lo que será ingresado a quirófano en las próximas horas. Sus familiares ya se encuentran en el centro médico.

Tránsito y situación en la vía

El accidente generó dificultades en la circulación vehicular en esta importante ruta interdepartamental, mientras continúan los trabajos de auxilio y levantamiento legal.

Las autoridades no descartan que la información pueda actualizarse en las próximas horas conforme avancen las labores en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play