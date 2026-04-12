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Internacional

Menor fallece tras un incidente en transporte público en Colombia

El menor, que se encontraba de visita, sufrió heridas críticas al impactar contra otro vehículo de servicio público.

Ximena Rodriguez

11/04/2026 20:18

El menor fue trasladado a un hospital tras ser golpeado en la cabeza con otro bus.
Colombia

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El viaje que una madre y su hijo de cuatro años que emprendieron desde el municipio de Granada hacia Medellín, en Colombia, se transformó en una pesadilla irreparable. Mientras el vehículo en el que se encontraban avanzaba por el corredor vial, el menor asomó la cabeza por la ventana justo en el instante en que otro bus cruzaba en sentido contrario.

El reporte médico y el desenlace

Tras el violento impacto, el pequeño fue auxiliado de inmediato por los pasajeros y trasladado inicialmente al Hospital San Juan de Dios en El Santuario. Debido a la gravedad de sus lesiones craneales, los especialistas ordenaron su remisión urgente a la Clínica Somer de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Agentes de la Secretaría de Movilidad de El Santuario lograron localizar al conductor del segundo bus involucrado cuando este finalizaba su trayecto en el parque principal de Granada. El transportador manifestó ante las autoridades que no se percató del incidente en el momento exacto del cruce.

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