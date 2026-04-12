¿No cobraste el bono PEPE? Hay nuevas disposiciones y esto debes saber.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció nuevas disposiciones para el cobro del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), dirigido a personas que aún no accedieron al beneficio.

La medida busca ampliar la cobertura del programa, que ya alcanzó un 83.2% de ejecución, y garantizar que los pagos lleguen a todos los beneficiarios a nivel nacional.

De acuerdo con los datos oficiales al 9 de abril de 2026, más de 1,7 millones de beneficiarios ya accedieron al pago, de un total superior a 2 millones de personas habilitadas en todo el país.

Nuevo plazo de cobro

Las autoridades informaron que se habilitó un periodo extraordinario desde el 4 de mayo hasta el 19 de junio, destinado a quienes no cobraron en las fechas establecidas anteriormente.

Durante este tiempo, los beneficiarios podrán retirar el monto acumulado de Bs 450 en un solo pago.

Sin restricciones

A diferencia de etapas anteriores, el cobro se realizará sin restricciones por terminación de cédula ni fecha de nacimiento, facilitando el acceso al beneficio.

Para realizar el trámite, se recomienda acudir a la entidad financiera correspondiente con la cédula de identidad vigente.

Alcance del programa

El bono PEPE forma parte de las políticas públicas orientadas a brindar apoyo económico a sectores de la población, en un contexto de necesidades sociales.

Desde el Gobierno se reiteró el llamado a los beneficiarios pendientes a acudir dentro del plazo establecido, con el objetivo de evitar que queden excluidos del programa.

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