China inicia pruebas de Chang’e-7 para explorar el polo sur de la Luna y buscar hielo

China inició los preparativos para la misión Chang’e-7 tras el traslado de la sonda al centro espacial de Wenchang, en el sur del país. El lanzamiento está previsto para la segunda mitad de este año y forma parte de su estrategia de exploración lunar.

La Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China informó que comenzarán las pruebas y verificaciones técnicas antes del despegue, en una operación clave para estudiar el polo sur de la Luna.

Búsqueda de hielo y recursos

El objetivo principal será analizar la posible presencia de hielo de agua en cráteres en sombra permanente, considerados esenciales para futuras misiones de larga duración.

La misión combinará operaciones en órbita, descenso y desplazamiento en superficie, con el fin de estudiar el entorno y probar nuevas tecnologías.

Plan a largo plazo

Chang’e-7 forma parte de un programa más amplio que continuará con Chang’e-8, prevista hacia 2029, enfocada en evaluar el uso de recursos lunares y preparar una eventual presencia humana.

Avances del programa espacial chino

En los últimos años, China ha consolidado su programa con hitos como el alunizaje de Chang’e-4 en la cara oculta de la Luna, la misión Tianwen-1 a Marte y la construcción de la estación espacial Tiangong.

Esta última podría convertirse en la única plataforma habitada en órbita baja cuando la Estación Espacial Internacional sea retirada, prevista para 2032.

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