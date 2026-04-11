¿Qué temas se debatirán este domingo por la Gobernación cruceña? Estos son los ejes

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz confirmó que este 12 de abril, desde las 21:00, se desarrollará el debate entre los candidatos que disputan la segunda vuelta por la Gobernación cruceña, en un evento que busca promover el voto informado de la ciudadanía.

La vocal del TED, Yajaira San Martín, informó que durante el encuentro los postulantes expondrán sus propuestas en torno a temas considerados clave para el desarrollo del departamento.

Entre los principales ejes temáticos definidos para el debate se encuentran: economía y finanzas, salud, educación, medio ambiente, conectividad, infraestructura y caminos, desarrollo productivo, seguridad jurídica y pacto fiscal.

Cada postulante contará con dos minutos para su presentación inicial y luego participará en rondas de preguntas y respuestas sobre cada eje temático.

San Martín destacó que el objetivo principal del debate es brindar información útil a la población antes de la votación.

“Este espacio es de suma importancia, ya que ayuda a construir el voto informado, pero sobre todo permite a la ciudadanía conocer las propuestas concretas que tienen cada uno de estos candidatos”, afirmó.

Asimismo, recordó que ambos candidatos asumieron compromisos para respetar las reglas del encuentro.

“Está prohibido usar lenguaje ofensivo, discriminatorio, atacar la vida personal del otro candidato o utilizar propaganda durante el debate”, remarcó.

El debate será transmitido a nivel nacional por las pantallas de Red Uno y también por plataformas digitales para que la población pueda seguirlo desde cualquier lugar del país.

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