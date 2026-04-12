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Economía

¿Bajó el dólar? Así se cotiza el paralelo este domingo 12 de abril en Bolivia

Plataformas digitales reportan una ligera caída en la venta, mientras el Banco Central mantiene sin cambios su tipo de cambio oficial.

Ximena Rodriguez

12/04/2026 7:37

Foto: Shutterstock.
Bolivia

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El panorama cambiario en Bolivia presenta este domingo 12 abril una ligera modificación con tendencia a la baja en los precios de venta dentro del mercado informal. Esto refleja ajustes estratégicos en las plataformas digitales, rompiendo con la inercia de precios observada durante el cierre de la jornada anterior.

Ajustes en Dolarboliviahoy.com

En este portal, el precio de venta se sitúa hoy en Bs. 9,29, lo que representa una disminución de dos centavos frente a los Bs. 9,31 registrados ayer. Por el contrario, el valor de compra se mantiene inamovible en Bs. 9,31, consolidando un margen más estrecho en las operaciones matutinas de esta plataforma.

Imagen: Dolarboliviahoy.com

Tendencia en Bolivianblue.net

Por su parte, este portal muestra una caída en ambas bandas, cotizando hoy la compra en Bs. 9,32 y la venta en Bs. 9,29 por unidad. Al contrastar con ayer, se evidencia que la compra bajó un centavo desde los Bs. 9,33 y la venta retrocedió dos centavos desde los Bs. 9,31 previos en este monitor digital.

Imagen: Bolivianblue.net

Estabilidad del Banco Central

Finalmente, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene hoy sus valores referenciales totalmente inalterables, fijando la compra en Bs. 9,25 y la venta en Bs. 9,44. Estas cifras son exactamente iguales a las reportadas ayer, marcando una brecha constante con el comportamiento volátil que exhiben los portales del mercado paralelo.

Imagen: BCB.

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