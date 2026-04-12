¿Frío o calor? El pronóstico del tiempo en las capitales de Bolivia este domingo 12 de abril

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido el reporte oficial para este domingo 12 de abril en las capitales bolivianas. Las condiciones atmosféricas presentan una marcada diferencia entre la región occidental y las tierras bajas del oriente.

En la ciudad de La Paz, se espera una temperatura mínima de 7°C que ascenderá hasta una máxima de 22°C durante la tarde. Por su parte, El Alto registrará un clima más riguroso con una mínima de apenas 1°C y una máxima de 17°C.

Condiciones en los valles y el sur

Cochabamba disfrutará de un clima templado con una máxima de 30°C, ideal para actividades al aire libre durante la jornada. Sucre y Tarija mantendrán rangos similares, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 23°C y 24°C respectivamente.

Potosí y Oruro presentan cielos despejados por la mañana, aunque las temperaturas mínimas se mantienen bajas, llegando a los 2°C en la capital orureña. La amplitud térmica en estas regiones del altiplano obligará a los ciudadanos a mantener el abrigo durante las primeras horas.

Imagen: Senamhi.

Calor y humedad en el oriente

Santa Cruz de la Sierra reporta un ambiente caluroso con una máxima de 31°C y una mínima de 22°C bajo cielos mayormente nublados. En Trinidad, el termómetro alcanzará los 33°C, consolidándose como una de las ciudades más cálidas de este domingo 12 de abril.

La ciudad de Cobija destaca en el reporte por ser la única capital con probabilidad de precipitaciones pluviales durante la tarde. Pese a las lluvias, el calor persistirá en el norte amazónico con una temperatura máxima prevista de 33°C.

Recomendaciones para la jornada

Se recomienda a la población de la región andina tomar previsiones ante el descenso de temperaturas que se registrará durante la noche. En las zonas del valle y el oriente, es fundamental la hidratación constante debido a los altos índices de radiación solar.

El monitoreo del Senamhi sugiere que la nubosidad será persistente en casi todo el territorio nacional a partir de la tarde. Manténgase informado sobre las actualizaciones climáticas para planificar sus actividades en este cierre de fin de semana.

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