El paramédico Jeam Nagera informó que atendieron a dos bolivianos con impactos de bala, precisando que uno recibió un tiro en el tórax y el otro en el muslo y la espalda. El especialista señaló que "no se descarta, por la herida que tienen, que haya sido con un arma de 9 mm", aunque ambos se encuentran fuera de peligro.

Según el reporte de las unidades de emergencia, el ataque fue ejecutado por sujetos identificados preliminarmente como súbditos brasileños que circulaban en un vehículo blanco. Nagera explicó que "lo que se ha hecho desde las unidades de emergencia fue atender a los pacientes y traerlos con vida"; posteriormente uno de ellos fue traslado a otra clínica.

Dinámica del atentado

Testigos presenciales relataron que el incidente escaló tras una discusión telefónica en la Radial 26. Luego de un forcejeo donde la víctima perdió su prenda superior, los atacantes abrieron fuego mientras el hombre intentaba huir corriendo sin polera.

En el lugar se escucharon al menos nueve disparos, una de las cuales impactó accidentalmente a un vecino que transitaba por el lugar. Un testigo ocular detalló con crudeza la escena: “Una bala perdida le llegó a un transeúnte, en el pecho; el hombre vino corriendo, cayó y se vino arrastrando”.

Mira la programación en Red Uno Play