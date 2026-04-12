La zona de la Radial 26, en la capital cruceña, fue escenario de un violento episodio que comenzó con una fuerte alteración verbal entre dos individuos en plena vía pública. Según relató un testigo presencial, el agresor increpaba a su víctima antes de iniciar un forcejeo físico que escaló rápidamente.

Fuego cruzado y víctimas

Tras lograr escapar de sus captores perdiendo la prenda superior en la lucha, el hombre comenzó a correr mientras desde un vehículo con tres ocupantes dispararon al menos en nueve ocasiones.

“Una bala perdida le llegó a un transeúnte, en el pecho; la persona a la que le llegó es vecino”, lamentó el testigo al describir cómo el herido principal intentó salvar su vida arrastrándose por el asfalto.

El saldo de este enfrentamiento es de dos personas heridas por proyectil de arma de fuego, quienes ya reciben atención médica. La Policía Boliviana acudió al área para realizar los peritajes correspondientes e iniciar la investigación del caso.

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