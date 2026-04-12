Nabil Nacif aparece otra vez, anota un golazo y empata ante Argentina (1-1)

Cuando más lo necesitaba la selección boliviana, apareció Nabil Nacif. El delantero volvió a demostrar su olfato goleador y marcó el empate de hoy ante Argentina con un potente remate que dejó sin reacción al arquero rival (1-1).

El atacante, que ya había sido decisivo en partidos anteriores del Sudamericano Sub-17, repitió su protagonismo y firmó un nuevo gol importante para la Verde, confirmando su gran momento en el torneo y siendo goleador de la competencia con 4 goles.

Nacif le hizo un gol a Venezuela, doblete a Perú y hoy a Argentina también le marcó un tanto.

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