Nabil Nacif fue uno de los máximos goleadores del Sudamericano Sub-17

Nabil Nacif Joffre, de 16 años y delantero de la selección boliviana de fútbol, fue uno de los máximos artilleros del torneo desarrollado en Asunción, Paraguay. El atacante nacional superó a delanteros de Argentina, Brasil y Chile, pero compartió podio con José Escocia y el brasileño Eduardo Pope quienes también anotaron 4 goles.

Si bien Bolivia no pudo clasificar al Mundial Sub-17 por segundo año consecutivo, obtuvo al goleador del certamen. El reconocimiento recayó sobre Nacif, quien anotó 4 goles en la competencia: un doblete a Perú, un tanto a Argentina y otro a Venezuela, todos en la fase de grupos.

Por debajo de Nacif estuvieron Amaro Riveros de Chile con 3 goles, además de Juan Policella de Argentina y Kahue Furquim de Brasil, ambos también con 3 tantos en el torneo. Sin embargo, José Escocia y el brasileño Eduardo Pope también obtuvieron la misma cantidd de tantos que el boliviano.

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