TEMAS DE HOY:
Exedecán dióxido de carbono Odalys Vaquiata

24ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Nabil Nacif fue uno de los máximos goleadores del Sudamericano Sub-17

El delantero nacional terminó con 4 tantos junto al colombiano José Escocia y el brasileño Eduardo Pope.

Martin Suarez Vargas

20/04/2026 10:39

Nabil Nacif ante la marca de jugadores argentinos. Foto: @nabilnacif.
Paraguay.

Escuchar esta nota

Nabil Nacif Joffre, de 16 años y delantero de la selección boliviana de fútbol, fue uno de los máximos artilleros del torneo desarrollado en Asunción, Paraguay. El atacante nacional superó a delanteros de Argentina, Brasil y Chile, pero compartió podio con José Escocia y el brasileño Eduardo Pope quienes también anotaron 4 goles.

Si bien Bolivia no pudo clasificar al Mundial Sub-17 por segundo año consecutivo, obtuvo al goleador del certamen. El reconocimiento recayó sobre Nacif, quien anotó 4 goles en la competencia: un doblete a Perú, un tanto a Argentina y otro a Venezuela, todos en la fase de grupos.

Por debajo de Nacif estuvieron Amaro Riveros de Chile con 3 goles, además de Juan Policella de Argentina y Kahue Furquim de Brasil, ambos también con 3 tantos en el torneo. Sin embargo, José Escocia y el brasileño Eduardo Pope también obtuvieron la misma cantidd de tantos que el boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD